Trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç içerisinde sıkışan Galip Küçük, Ayfer, Cevdet, Bertan Küçük ile Oğuzhan Sarıoğlu, vatandaşların yanı sıra itfaiye ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde şarampole devrildi. Kazada, Müzeyyen Küçük olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Sarıoğlu idaresindeki 26 NF 546 plakalı otomobil, Eskişehir- Alpu karayolunun 5. kilometresinde Galip Küçük'ün kullandığı 26 DN 312 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Eskişehir 'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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