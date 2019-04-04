Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
1 saat önce
- Kaza yerinden detaylar Kaza yapan araçlardan görüntüler Görgü tanığının açıklaması Hastaneden detaylar AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde orta refüje çarpan kamyonetteki 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
- Kaza yerinden detaylar
Kaza yapan araçlardan görüntüler
Görgü tanığının açıklaması
Hastaneden detaylar AĞRI - Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde orta refüje çarpan kamyonetteki 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:05 Kaynak: AA
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