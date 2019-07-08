Trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
51 dakika önce
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde üç aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, yedi kişi yaralandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:56 Kaynak: AA
'nın merkez Sarıçam
ilçesinde üç aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, yedi kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozan
Caddesi Gökbuket Mahallesi yakınında Ömer Faruk Orhan yönetimindeki 01 D 5169 plakalı otomobil ile sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 ABM 003 plakalı otomobil ve 01 VT 731 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada Ömer Faruk Orhan olay yerinde yaşamını yitirdi, kuzeni Elif Ayşe
Derin ile diğer araçlardaki altı kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Orhan'ın cenazesi jandarma ekibinin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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