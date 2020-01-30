Trafik kazası: 1 ölü - İZMİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 1 ölü - İZMİR - Son Dakika

Trafik kazası: 1 ölü - İZMİR

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Efe Teldemir yönetimindeki, 35 AHN 363 plakalı otomobil, İzmir-Urla kara yolu Kalabak mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçta sıkışan Teldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bazı görgü tanıkları, sürücünün aşırı hız ve hatalı sollama yaparak ilerlediğini ileri sürdü.

Trafik kazası: 1 ölü - İZMİR

İzmir, Urla, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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