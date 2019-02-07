Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 1 Yaralı

Trafik Kazası: 1 Yaralı

52 dakika önce

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım aleti yüklü K 2929EA plakalı römorku çeken Günay Mehmet Sadak'ın kullandığı K 1586 AT plakalı minibüs, Havsa-Edirne kara yolunun Sazlıdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Mehmet Arif ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen minibüs, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:56 Kaynak: AA

Havsa, Edirne, Güncel
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