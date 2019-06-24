Trafik kazası: 1 yaralı
38 dakika önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:43 Kaynak: AA
'ın Yayladağı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 31 AAR 920 plakalı ile 31 D 9378 plakalı iki otomobil Defne-Yayladağı üzeri Şenköy
Mahallesi mevkisinde çarpışarak orta refüje devrildi.
Kazada 1 kadın hafif yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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