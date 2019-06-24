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Trafik kazası: 1 yaralı

38 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 31 AAR 920 plakalı ile 31 D 9378 plakalı iki otomobil Defne-Yayladağı üzeri Şenköy Mahallesi mevkisinde çarpışarak orta refüje devrildi.
Kazada 1 kadın hafif yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik kazası: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:43 Kaynak: AA
Defne, Hatay, Yayladağı, Güncel
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