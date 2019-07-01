Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 1 yaralı
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Trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 FD 655 plakalı otomobil, Abdullah Paşa Mahallesi Saray Bosna Caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 23 HH 994 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik kazası: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:40 Kaynak: AA
Saraybosna, Elazığ, Güncel
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