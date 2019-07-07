Trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:20 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi
'nde Osman K. yönetimindeki 16 AT 966 plakalı otomobil, Bahar U. yönetimindeki 16 F 1481 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Osman K'nın kullandığı otomobilde bulunan Saliha K. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahale ettiği Saliha K, İnegöl Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
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