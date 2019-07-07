Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 1 yaralı
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Trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Osman A, yönetimindeki 06 BAD 866 plakalı otomobil Hacıali Öztürk Mahallesi'ndeki Müftülük Kavşağı'nda Abdullah Mendo idaresindeki 27 MA 5377 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Mendo yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Mendo'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Trafik kazası: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:37 Kaynak: AA
Gaziantep, Müftülük, Güncel
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