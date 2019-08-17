Trafik kazası: 1 yaralı
44 dakika önce
Adıyaman'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:33 Kaynak: AA
'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
M. B. idaresindeki plakasız motosiklet, Cumhuriyet Mahallesinde seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 80 LS 613 hafif ticari araç ile çarpıştı. Motosiklet
sürücüsü M. B. kazada ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Bir süre devam eden müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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