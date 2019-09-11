Trafik kazası: 1 yaralı

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atakan Yörük idaresindeki 16 BH 410 plakalı hafif ticari araç, Talatpaşa Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de sürücü Yörük ve yolcu Damla Ayevi takla atan araçtan çıkarttı.

Kazada araç sürücüsü Yörük yara almazken, hafif yaralanan yolcu Damla Ayevi tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası cadde bir süre trafiğe kapatıldı, kaza yapan aracın yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.