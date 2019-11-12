Trafik kazası: 1 yaralı
7 saat önce
Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Engin Y. idaresindeki 59 UL 936 plakalı otomobil, Köprübaşı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Ağaca çarparak durabilen araçta bulunan Duygu Y. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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