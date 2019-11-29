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Trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Pakkan yönetimindeki 06 AFZ 383 plakalı hafif ticari araç ile Selçuk Çelikkol yönetimindeki 23 AAR 503 plakalı midibüs Ataşehir Mahallesi Kuvaiye Milliye Caddesinde çarpıştı.

Kazada, yaralanan 1 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazası: 1 yaralı

Selçuk, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:39 Kaynak: AA
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