Trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman 'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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