Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 12 yaralı
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Trafik kazası: 12 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Halil Kılıç (74) yönetimindeki 27 SL 300 plakalı otomobil, İslahiye- Nurdağı kara yolunun Kozdere Mahallesi kavşağında Bayram Doğan yönetimindeki 27 R 1821 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve hamile olduğu öğrenilen Fatma Doğan (27) ile araçlardaki Hilal Can Doğan (7), Didar Doğan, Selinay Doğan (5), Kerime Esen (59), Fazlı Kılıç (76), Sultan Kılıç (71), Mustafa Cömert (38), Fadime Cömert (42), Hanifi Doğan (30) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından yaralılardan Bayram Doğan 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne, Didar Doğan Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, Fatma Doğan Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Bu arada, Bayram Doğan yönetimindeki otomobilde bulunanların bir yakınlarının cenaze törenine gittiği öğrenildi.

Trafik kazası: 12 yaralı

Devlet Hastanesi, Bayram Doğan, Fatma Doğan, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:45 Kaynak: AA
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