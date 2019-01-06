Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

20 dakika önce

- Kaza yerinden görüntüler Kaza yapan araçlardan görüntüler Cenazelerden görüntüler Polis ekiplerinden detaylar BURDUR - Burdur merkeze bağlı Çallıca köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
- Kaza yerinden görüntüler
Kaza yapan araçlardan görüntüler
Cenazelerden görüntüler
Polis ekiplerinden detaylar BURDUR - Burdur merkeze bağlı Çallıca köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:30 Kaynak: AA

Polis, Güncel
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