Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
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Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Şeyho Koç (70) idaresindeki 46 VK 620 traktör ile Bektaş Has (22) yönetimindeki 65 NE 563 plakalı hafif ticari araç Elbistan- Malatya kara yolunun 13. kilometresindeki Demircilik Mahallesi girişinde çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Bektaş Has ile yanında bulunan Ali Söylemez (50) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Resul Erdoğan (27) ise 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:53 Kaynak: AA
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