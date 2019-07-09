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Trafik kazası: 2 ölü

56 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nallıhan-Bolu kara yolunda seyreden Yaşar Bayraktar idaresindeki 06 FD 8601 plakalı otomobil ile Mudurnu'dan Nallıhan istikametine seyreden Murat Çakıcı yönetimindeki 14 LC 087 plakalı otomobil Karacakaya mevkinde bulunan kavşakta çarpıştı.
Kazada, Murat Çakıcı ile yanında yolcu olarak bulunan İsmet Sarı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Murat Çakıcı ve İsmet Sarı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Trafik kazası: 2 ölü
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:10 Kaynak: AA
Murat Çakıcı, Mudurnu, Bolu, Güncel
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