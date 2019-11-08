Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

7 saat önce

Muş'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muş'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ramazan Uğurlu (54) yönetimindeki 39 BD 327 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden İbrahim Güler idaresindeki 62 AD 893 kamyonet, Muş- Bingöl kara yolunun 7'inci kilometresinde çarpıştı.

Otomobil ve kamyonet yol kenarındaki bir evin ihata duvarına çarparak durdu.

Kazada otomobilde sıkışan Uğurlu ile Fatih Özer (44) hayatını kaybetti, kamyonetin sürücüsü İbrahim Güler ile Harun Atabey ve Yasin Tutuş yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı.

Uğurlu ile Özer'in İl Özel İdaresinde görevli oldukları öğrenildi.

Trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli'de otomobil evin salonuna daldı
Şişli'de kontrolden çıkan otomobil evin salonuna daldı! Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu Aksaray'da baba oğlunu vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 07:39:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]