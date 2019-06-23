Trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
22 dakika önce
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:05 Kaynak: AA
'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Kayseri
istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada araçta bulunanlardan biri bebek 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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