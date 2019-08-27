Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
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Trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

26 dakika önce

Karabük'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Karabük'te üç aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice istikametinden Karabük'e giden Erol Ş'nin kullandığı 06 BJL 755 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erdal Korkmaz idaresindeki 67 LP 851 plakalı otomobil Balıkısık mevkisinde çarpıştı. Bu sırada Yenice'den Karabük'e seyir halindeki Fuat K'nin kullandığı 67 NN 507 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan otomobillere çarparak şarampole düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, sürücü Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, sürücü Fuat K. ile araçlarda bulunan Meryem ve Yusuf Kırış, Hasan ve Sevim Korkmaz, Hanife Çınar, Nebahat ve Nisanur Kurnalı yaralandı.

Kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Hasan Korkmaz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:50 Kaynak: AA
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