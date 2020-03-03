Trafik kazası 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazası 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

Trafik kazası 2'si ağır 5 yaralı

6 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Trafik kazası 2'si ağır 5 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi şehir merkezinde meydana geldi. Kazada Malatya istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan B.G. (25) yönetiminde ki 23 AAP 106 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Hasar gören aracın içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İkisi ağır olan toplamda beş yaralı ambulanslarla Gürün devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivas'ta çıkarılan Vermikülit madeni işlendikten sonra dünyaya satılıyor
Üniversite öğrencisi Aleyna'yı hayattan koparan kaza kamerada! Türk sevgilisinin darp ettiği Sırp model yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Yatakta ölmeyi bekliyordum Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 19:08:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafik kazası 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]