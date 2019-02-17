Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Hilmi Ş, yönetimindeki 80 KM 138 plakalı otomobil ile Tarık Emir Ç (20) idaresindeki 70 BH 599 plakalı hafif ticari araç, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesinde çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçtaki Mustafa B. (21), yaralandı.



Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

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