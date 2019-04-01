Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 2 Yaralı

Trafik Kazası: 2 Yaralı

24 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İsmail A'nın kullandığı 35 NK 549 otomobil, Fehmi S. idaresindeki 45 ADV 66 plakalı kamyonet ile merkez Yunusemre ilçesi Horozköy Caddesi'nde çarpıştı.

Otomobile sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan İsmail A, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü ise Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:29 Kaynak: AA

Manisa, Yunusemre, Güncel
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