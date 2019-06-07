Trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kulu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:07 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konya- Ankara
kara yolu Kulu Sanayi Sitesi yakınlarında, Görkem Durak'ın (28) kullandığı 42 FLR 45 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.
Yaralanan sürücü ve araçtaki Meryem Durak
(53), Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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