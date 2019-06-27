Trafik kazası: 2 yaralı

Bolu
'da, hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Yeniçağa'dan Bolu istikametine seyreden Sebahattin Yağlı idaresindeki 14 GH 409 plakalı hafif ticari araç, Toprak Uysal
yönetimindeki 34 TV
6319 plakalı traktörle Anadolu Otoyolu
Rüzgarlı alt geçidinde çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Huri Yağlı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, D-100 kara yolunun İstanbul
istikametine bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.