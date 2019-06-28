Trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:46 Kaynak: AA
'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Ömer Demirci
idaresindeki 68 KE 077 plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesinde Ahmet Bulut
idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Bulut ile motosiklette bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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