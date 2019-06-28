Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 2 yaralı
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Trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ömer Demirci idaresindeki 68 KE 077 plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesinde Ahmet Bulut idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Bulut ile motosiklette bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Trafik kazası: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:46 Kaynak: AA
Ömer Demirci, Adıyaman, Güncel
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