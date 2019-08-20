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Trafik kazası 2 yaralı

41 dakika önce

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre D-100 karayolu Gölova geçişinde meydana gelen kazada Erzincan'dan Tokat istikametine gitmekte olan İ.B. yönetimindeki 24 BD 688 plakalı kapalı kamyonet ile bağlantı yolundan karayoluna giren N.K. yönetimindeki 34 AFA 307 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan M.K. yaralandı. Yaralılar Gölova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Erzincan, Gölova, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:40 Kaynak: İHA
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