Trafik kazası 2 yaralı
41 dakika önce
Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:40 Kaynak: İHA
'ın Gölova
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre D-100 karayolu Gölova geçişinde meydana gelen kazada Erzincan
'dan Tokat
istikametine gitmekte olan İ.B. yönetimindeki 24 BD 688 plakalı kapalı kamyonet ile bağlantı yolundan karayoluna giren N.K. yönetimindeki 34 AFA 307 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan M.K. yaralandı. Yaralılar Gölova Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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