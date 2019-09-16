Trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da üç aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi otobanda Ceyhan'dan Mersin istikametine seyir halindeki Ömer Kahraman'ın kullandığı 01 EMS 74 plakalı tır ile aynı istikamette seyreden Kader Boztaş'ın kullandığı 01 KA 635 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ile Suriye uyruklu Mahmut Elasker'in kullandığı 34 MB 0228 plakalı otomobil de çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, Boztaş ile aracında bulunan Nazlı Soylu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.