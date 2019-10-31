Trafik kazası: 2 yaralı
7 saat önce
Kaza yerinden detaylar ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonun hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:54 Kaynak: AA
Kaza yerinden detaylar
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonun hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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