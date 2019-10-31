Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 2 yaralı

Trafik kazası: 2 yaralı

7 saat önce

Kaza yerinden detaylar ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonun hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza yerinden detaylar

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonun hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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