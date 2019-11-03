Trafik kazası: 2 yaralı

Yoldan geçen araç sürücülerinin yardımıyla tırdan çıkarılan Cantürk ve diğer sürücü Güleç, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, eski Siirt-Eruh kara yolunda Mehmet Güleç'in kullandığı 73 DE 460 plakalı tır, karşı yönden gelen Fatih Cahit yönetimindeki 06 FB 1513 plakalı tırla çarpıştı.

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