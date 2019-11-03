Trafik kazası: 2 yaralı
7 saat önce
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:32 Kaynak: AA
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, eski Siirt-Eruh kara yolunda Mehmet Güleç'in kullandığı 73 DE 460 plakalı tır, karşı yönden gelen Fatih Cahit yönetimindeki 06 FB 1513 plakalı tırla çarpıştı.
Yoldan geçen araç sürücülerinin yardımıyla tırdan çıkarılan Cantürk ve diğer sürücü Güleç, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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