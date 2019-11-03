Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 2 yaralı

Trafik kazası: 2 yaralı

7 saat önce

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski Siirt-Eruh kara yolunda Mehmet Güleç'in kullandığı 73 DE 460 plakalı tır, karşı yönden gelen Fatih Cahit yönetimindeki 06 FB 1513 plakalı tırla çarpıştı.

Yoldan geçen araç sürücülerinin yardımıyla tırdan çıkarılan Cantürk ve diğer sürücü Güleç, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kazası: 2 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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