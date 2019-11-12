Trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Pendik'te bir aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydınlı kavşağında Barış B'nin kullandığı 34 NK 3974 plakalı araç, bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü ve araçta bulunan Gökhan D. yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uyuşturucu madde bulundu
Kaza yerinin yanında bulunan inşaat şantiyesinde çalışanlar, kazanın ardından yaralıların araçtan çıktığını ve yeşillik alana bazı maddeler sakladıklarını polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından peçeteye sarılı uyuşturucu madde buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.