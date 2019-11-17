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Trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Aydınlatma direğinden görüntü Kamyonetten görüntü Polis ekiplerinin çalışması Isparta'da trafik kazası: 2 yaralıHimmet Oğuz idaresindeki 32 PN 447 plakalı kamyonet, Yenice Mahallesi 117. Cadde'de önce park halindeki kamyonete, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direğinden görüntü

Kamyonetten görüntü

Polis ekiplerinin çalışması

Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Himmet Oğuz idaresindeki 32 PN 447 plakalı kamyonet, Yenice Mahallesi 117. Cadde'de önce park halindeki kamyonete, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen Osman Erdal yaralandı.

Aydınlatma direği çarpmanın etkisiyle bir evin çatısına yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Trafik kazası: 2 yaralı

Isparta, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:34 Kaynak: AA
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