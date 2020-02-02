Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta devrilen para nakil aracının içerisindeki iki personel yaralandı.

Trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Sivas'ta devrilen para nakil aracının içerisindeki iki personel yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Erzincan kara yolunun Göydün köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada F.U.'nun kullandığı 34 ZM 4189 plakalı zırhlı para nakil aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan F.U. ve A.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - SİVAS

Erzincan, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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