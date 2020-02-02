Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Sivas'ta devrilen para nakil aracının içerisindeki iki personel yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Sivas'ta devrilen para nakil aracının içerisindeki iki personel yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Erzincan kara yolunun Göydün köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada F.U.'nun kullandığı 34 ZM 4189 plakalı zırhlı para nakil aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan F.U. ve A.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - SİVAS
Son Dakika Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Halk otobüsünde iki yaşlı yolcunun kavgası kameraya yansıdı Bankadan aradıklarını söyleyip, talihsiz adamın kredi kartından 16 bin liralık fatura ödediler Müşterinin arkasından konuşmak tazminatsız kovulma sebebi kabul edildi