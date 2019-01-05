Trafik Kazası: 2 Yaralı - Kocaeli

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Yahyakaptan Mahallesi mevkisinde Cemil Karal idaresindeki 41 NB 990 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Doğan
yönetimindeki 34 TV
2867 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Doğan ile eşi Hülya Doğan, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılarak ambulansa alındı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İzmit- Sakarya
yönünde trafik yoğunluğu oluştu.