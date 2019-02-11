Trafik Kazası: 20 Yaralı (2)
2 gün önce
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Kars
'ta meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Kars'tan Erzurum
istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 36 AY 851 plakalı yolcu midibüsü, Keklik Deresi mevkisinde yol kenarında yan yatmış vaziyette bulunan 55 AAC 646 plakalı tıra çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:50 Kaynak: AA
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