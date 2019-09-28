Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:59 Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
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