Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle' etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı ODTÜ'den İstanbul depremi açıklaması: 7'den büyük bir deprem üretebilir Almanya'da suça karışan aşırı sağcılar silahlanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 22:42:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]