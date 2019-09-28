Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı (2)

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara yönü Bekirdere Rampası mevkisinde 2 tır, bir otomobil ve bir çekici henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, İstanbul yönünde ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor.