Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı (2)
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Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı (2)

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara yönü Bekirdere Rampası mevkisinde 2 tır, bir otomobil ve bir çekici henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, İstanbul yönünde ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı (2)

Anadolu Otoyolu, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
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