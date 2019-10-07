Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

18 dakika önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi Akbağ mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 73 AH 909 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Adil Ş. yönetimindeki 06 JNT 81 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan bir yaşındaki Civan Mert Kahraman, Rahime ve Zeynep Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti, Eyüp Kahraman, Leyla ve Safiye Akbaş, yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:47 Kaynak: AA
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Mardin'de ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
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