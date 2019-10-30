Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

44 dakika önce

Van'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Van'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Van- Hakkari kara yolunun Güzelde mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 30 AAB 321 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 AEZ 433 plakalı minibüs çarpıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye, 112,UMKE, AFAD ve itfaiye ile çıkarılacak eksler şarampoldeki araçta

Kazada Tahsin Karakoç, Zerrin Karakoç ve Hazal Turan hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslara kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:15 Kaynak: AA
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