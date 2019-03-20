Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 3 Yaralı

Trafik Kazası: 3 Yaralı

48 dakika önce

- Kaza yapan araçlardan detaylar Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düşen araçtan görüntüler Güvenlik önlemleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

- Kaza yapan araçlardan detaylar
Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düşen araçtan görüntüler
Güvenlik önlemleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden aşağıya düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:22 Kaynak: AA

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