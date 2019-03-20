Trafik Kazası: 3 Yaralı
48 dakika önce
- Kaza yapan araçlardan detaylar Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düşen araçtan görüntüler Güvenlik önlemleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
- Kaza yapan araçlardan detaylar
Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düşen araçtan görüntüler
Güvenlik önlemleri DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa
yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden aşağıya düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:22 Kaynak: AA
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