Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 3 Yaralı

Trafik Kazası: 3 Yaralı

38 dakika önce

Kayseri'de dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda dün gece meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 YV 922 plakalı otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan Ö.V. (18), C.V.(56) ile M.Ç.(16) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:14 Kaynak: İHA

Erkilet, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa
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