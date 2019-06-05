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Trafik kazası: 3 yaralı

53 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Volkan Laçin'in (27) kullandığı 44 FF 495 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı- Kahramanmaraş kara yolunun Karaburun köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Aracın yol kenarındaki bahçenin tel çitinin üzerine devrilip çiti yıktığı kazada, sürücü Laçin ile araçta bulunan Şükrü Karadağlı (19) ve Ali Aliyev (27) yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin ve köylülerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:22 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Laçin, Adıyaman, Güncel
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