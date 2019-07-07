Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 3 yaralı
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Trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Küçükaslan idaresindeki 02 TH 478 plakalı otomobil Adıyaman- Kahta kara yolunun 18'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Küçükaslan ile otomobilde bulunan Fidiş ve Necmettin Küçükaslan yaralandı.
112 Acil Servis Ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Trafik kazası: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:33 Kaynak: AA
Adıyaman, Kahta, Güncel
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