Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 3 yaralı

Trafik kazası: 3 yaralı

18 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Onur Erek'in kullandığı 31 AAZ 758 plakalı minibüs, Kahta-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mahmut Erşahin ve Ali Bilen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta ve Adıyaman'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler?
Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar Hakkari şehidi memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 17:45:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]