Trafik kazası: 3 yaralı
18 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:27 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Onur Erek'in kullandığı 31 AAZ 758 plakalı minibüs, Kahta-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mahmut Erşahin ve Ali Bilen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta ve Adıyaman'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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