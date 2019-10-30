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Son Dakika Güncel Trafik kazası: 3 yaralı

Trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye devrildiği kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye devrildiği kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Mahmut Susamcı (69) idaresindeki 42 K9294 plakalı otomobil, Anabağlar Mahallesi Demirciler Sanayi Sitesi yakınında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

Araçtaki sürücü Susamcı ile oğlu Ramazan Susamcı (47) ve eşi Fatma Susamcı (69) yaralandı.

Fatma Susamcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kazası: 3 yaralı

Seydişehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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