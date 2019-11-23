Trafik kazası; 3 yaralı
6 saat önce
Kaza yapan otomobiller Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kaza yerindeki çalışması Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:01 Kaynak: AA
Kaza yapan otomobiller
Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kaza yerindeki çalışması
Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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