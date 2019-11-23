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Trafik kazası; 3 yaralı

6 saat önce

Kaza yapan otomobiller Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kaza yerindeki çalışması Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza yapan otomobiller

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kaza yerindeki çalışması

Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trafik kazası; 3 yaralı

İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:01 Kaynak: AA
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