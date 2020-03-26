Trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Trafik kazası: 3 yaralı
6 saat önce
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin U. idaresindeki 38 VV 103 plakalı otomobil, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda Mahmut A. yönetimindeki 38 ACN 930 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Ali D, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:05 Kaynak: AA
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