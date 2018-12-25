Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Demirelli
idaresindeki 02 AN 288 plakalı otomobil ile Abdullah Şahin'in kullandığı tır, Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat
yol ayırımında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Demirelli (29) ile araçta bulunan Mehmet Selim
Taşkın (23), Halil Taşkın (21) ve Bayram Demirelli (21) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada bir süre kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda yapılan çalışmaların ardından, kara yolu araç trafiğine açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:21 Kaynak: AA
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