Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 4 Yaralı

Trafik Kazası: 4 Yaralı

58 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Körfez Mahallesi'nde Gölcük bağlantı yolu mevkisinde Recep T. idaresindeki 34 YR 9252 plakalı hafif ticari araç ile Orhan T. yönetimindeki 41 ACB 698 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Recep T. ile yanındaki Sema T., Beyza Nur K. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadına ilk müdahaleyi araç içinde yaptı.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı.

Yaralılar, Kocaeli Devlet ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:45 Kaynak: AA
Araç, İzmit, Kocaeli, Güncel
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